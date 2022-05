Frissen Fejérből 1 órája

Kétszeresére nő a munkavállalók száma a fehérvári cégnél (videó)

A megyeszékhely szempontjából is fontos aláírásra került sor péntek délután. A Continest Technologies Zrt. egy összecsukható konténereket fejlesztő, illetve gyártó vállalat, amely már most is félszáz embernek ad munkahelyet.

A bejelentés és az ünnepélyes aláírás előtt Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András és a cég alapító vezérigazgatója Kis-Márton Vidor megnézték a különböző konténerfelépitmenyeket Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Az egyedülálló innovatív konténertechnológiát fejlesztő vállalat összesen 2.4 milliárd forintos tőkebefektetést kapott növekedési terveinek megvalósításához három hazai kockázati tőkealap kezelőtől. A Székesfehérvári Városi Alap az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures valamint a társaság jelenlegi tőkebefektetője a Takarék Kockázati Tőkealap állt a cég mögé. A tőkeinjekció hatására megkétszereződik majd az itt dolgozó munkavállalók száma.

