A támogatási összegből újonnan épülő gyártócsarnokkal és automatizálógépekkel a gyártási kapacitását kívánja növelni, és ezzel egyidejűleg 3-4 új munkahelyet is kíván teremteni, az új csarnok adta kapacitásnövekedés kiszolgálására. A csarnok megépítése májusban kezdődik és 2023 közepére el is készül.

Tóth Tamás, a kft. ügyvezetője úgy fogalmazott:

– A támogatás keretében a felépülő új csarnok mellett egy olyan automata lemeztároló rendszert is be kívánunk szerezni, ami jelentősen megkönnyíti a fémalapanyag-kiszolgálást. Zöldipari szereplőként fontos számunkra a CO2-semleges működés, így áramfogyasztásunk jelentős részét lefedő napelemes rendszer is helyet kap az új csarnok tetején.