A koronavírus, az infláció, és az orosz–ukrán háború. Lehet, hogy nem gondolnánk, de ezek bizony mind-mind hatással vannak sok egyéb mellett a fagylaltárakra is. Az ekkora mértékű drágulás az alapanyagárak emelkedésén túl a 27 százalékos áfa miatt következhet be.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Erdélyi Balázs a penzcentrum.hu-nak úgy nyilatkozott erről, hogy a jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27 százalékos áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák és fagylaltozók működésének. – A tejtermékek ára 50–100 százalékkal emelkedtek az utóbbi időben és emellett is sokszor nincs is elég tejszín, vagy vaj. Az energiaárak is a legtöbb helyen megháromszorozódtak, amit szintén nehéz kigazdálkodni. A kedvezőtlen körülmények miatt idén nagyobb áremelés tapasztalható a fagylalt árában is, amíg tavaly 300–350 Ft körül volt a legtöbb helyen egy gombóc ára, idén az átlagos ár valahol 400–450 forint körül van – mondta a szakmai elnök a hírportálnak adott tájékoztatásában.

Elindultunk, hogy felmérjük, milyen árakkal dolgoznak megyénk egyes fagylaltozóiban, cukrászdáiban. Lovasberényben bizonyult a „legolcsóbbnak”: egy gombóc fagylalt ára itt 330 forint volt. Ezzel szemben a Velencei-tónál egy cukrászdában, ahol kézműves fagylaltot árulnak, a 380 forintot is elérte. Zárójelben megjegyeznénk, hogy a Balaton partján pedig már most sok helyen 400 forint egy gombóc. Végül megyeszékhelyünk belvárosának sétálóutcáiba tértünk át, ahol az árak igen egységesek voltak. Itt 350 forintot kérnek egy gombócért azokon a helyeken, amelyek már kinyitottak vagy értékesítenek fagylaltot. Némelyik, ugyanis még ki sem nyitott vagy még nem árulja a hideg nyalánkságot. Megfigyelhető tehát, hogy megyénk településein eléggé eltérő árban juthatnak hozzá az emberek az édességhez, az azonban szinte biztos, hogy a fent leírtak szerint további drágulás várható, ahogy egyre inkább közeledik az igazi nyári szezon.