A település lakóinak régi álma valósul meg a kulturális és sportközpont létrehozásával. A kivitelezés már zajlik, a munkálatok előrehaladásának az időjárás is kedvez, így ha minden a tervek szerint marad, akkor hamarosan egy vadonatúj, modern központtal gazdagodik Beloiannisz.

– Mióta megépült a település, azóta nem volt tornatermünk. Kezdetben ez úgy volt megoldva, hogy az iskola folyosóin voltak a tornaórák, aztán a 80-as évek közepén a művelődési ház színházterme úgy lett átépítve, hogy végül egy hibrid megoldást sikerült kialakítani: a helyiség ellátta a tornaterem funkcióját is, miközben színházteremként működött. Ez azért sem volt előnyös az évek, évtizedek alatt, mert így semmilyen rekonstrukciót nem lehetett elvégezni, nem tudtuk, hogy mivé újítsuk föl: tornaterem vagy művelődési ház legyen? – beszélt a több évtizedre visszanyúló előzményekről Papalexisz Kosztasz, a település polgármestere.

A központ kivitelezésének első üteme a végéhez közeledik Forrás: Önkormányzat

Mindezek ismeretében már nem is kérdés, miért vált szükségessé az épület bővítése, az új szárny kialakítása. Az új épületrész teljes egészében átveszi a tornatermi funkciót, így a művelődési ház színházterme újra szinte kizárólag a helyi kultúra egyik központja lehet.

– A település történetében először lesz Beloiannisznak önálló tornaterme, amely az iskolások tornaórai igényei mellett a rendkívül színes sport­életünket is kiszolgálja. Asz­talitenisz, torna, karate, zumba és bármilyen táncos rendezvény is helyet kaphat itt, emellett a helyi civil egyesületek és csoportosulások programjainak is otthont ad a kulturális és sportközpont – tette hozzá a polgármester. Az új épületrész a művelődési házhoz csatlakozik, a jelenleg téglalap alakú épület L alakúvá bővülésével. Az összeépítésnek köszönhetően a két épületrész közötti átjárás is biztosított lesz, ráadásul az új tornaterem létrejöttével immár a színházterem felújítására is sor kerülhet.

– Az új épületrészben lesz egy küzdőtér, a tornateremrész, mellette két szertár épül. Az épületben kialakítanak technikai, gépészeti, hűtést-fűtést biztosító helyiségeket. A hozzáépített részben lesz továbbá új mosdó és mozgáskorlátozott-mosdó. A régi épület kiszolgálórészeit, tehát az öltözőket, a mosdókat teljesen felújítottuk, így egyben szolgálják ki a művelődési ház és a tornaterem igényeit is – ismertette a részleteket a település első embere.

Jelenleg már a kivitelezés látványosabb része zajlik, a falak nagy része már áll. A munkálatok a tervek szerint haladnak, így várhatóan március közepére az első ütem feladataival elkészül a kivitelező.

– A második ütem fedezetére ígérvényünk van a Miniszterelnökségtől 70 millió forint értékben. Ennek a technikai előkészületei lezajlottak, jelen pillanatban a támogatói okirat aláírása van folyamatban. Az összeg megérkezése után életbe léphet a második ütem megvalósítása is. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az építkezés megszakítás nélkül folytatódhat, hiszen mire az első ütem munkálataival végeznek, addigra a folytatáshoz szükséges forrás már rendelkezésünkre áll. A második ütem kivitelezése további négy hónapig tart majd – mondta Papalexisz Kosztasz. Hozzátette, a mintegy 212 millió forintból megvalósuló beruházás befejezése nyár közepére várható.