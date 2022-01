Még csak most indult az év, de már most biztos, hogy jelentős áremelkedés várható a leginkább érzékeny területen, a sertéshús piacán a közeljövőben.

A földgáz árának emelkedése közvetlenül is sújtotta a sertéságazatot, de abban is jelentős szerepe volt, hogy a kartelezés mellett tovább emelte a műtrágya árát a tavalyi évben, amikor hűvös tavasz és aszályos nyár is keserítette a földdel foglalatoskodók mindennapjait. Ez magával hozta a jelentős mértékű takarmányár-növekedést. Ezeken túl a bérek is nőttek, emiatt fokozatos, akár fél éven át tartó áremelkedés elé nézhetünk. Tavaly hasonló módon indult az év, akkor közel 25 százalékos emelkedést hozott az első hat hónap, amit utána árcsökkenés követett. A becslések szerint idén is hasonló helyzet alakulhat ki az ágazatban.

Pedig az árak most sem mondhatók alacsonynak. Pillanatnyilag 1700 forint felett kapható a csontos tarja, illetve a karaj, valamint a comb, a dagadó, a darált hús és az oldalas is. A karaj és a tarja csont nélküli változata már több mint 2000 forint a boltokban, míg a szűzpecsenyéért akár 2500 forintot is elkérhet a hentes.