A KÉZMŰ-, ERFO-, FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. legújabb, székesfehérvári üzemének átadóján Csizi Péter, a cégcsoport ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket. – A cégcsoportunk összesen több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, most már 204 telephelyen. Ezáltal mi vagyunk a legnagyobb munkaképességűeket foglalkoztató cégcsoport hazánkban – emelte ki Csizi Péter. Hozzátette, amikor új telephelyet hoznak létre, figyelnek arra, hogy az nem csak az adott településről szól, hanem a környező településekről is, így volt ez Székesfehérvár esetében is. – Cégcsoportunk összesen 900 üzleti partnernek, több mint 9 ezer fajta terméket állítanak elő. Partnereink között vannak vidéki kis- és közepes vállalkozások, nagy állami vállalatok és nagyon sok nemzetközi multinacionális cég is – hangsúlyozta az ügyvezető.

Törő Gábor országgyűlési képviselő visszaemlékezett az üzem székesfehérvári megjelenésének tervezésére, mellyel kapcsolatban köszönetét fejezte ki Vargha Tamás országgyűlési képviselő felé. – Úgy gondolom, hogy az ötlet célba ért, hiszen az ittlévők is mutatják azt, hogy nagyon sok jelentkező volt. Most már 75-en dolgoznak itt és tízen várnak arra, hogy betöltsék a munkahelyet – emelte ki Törő Gábor.

– Nagyon fontosak a nagy lépések, fontos, hogy Magyarország 2010 óta nagy lépésekkel haladt előre a foglalkoztatás terén. Székesfehérváron is sokat léptünk előre az elmúlt 12 évben. Ugyanakkor nagyon fontosak a kis lépések is, mint ez a 70, de reményem szerint nemsokára 120 új munkahely a megváltozott munkaképességűek számára – fogalmazta meg gondolatait Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte: – Szerencsére Székesfehérvár gazdasági, ipari centrumként folyamatosan jó értelemben kerül be a hírekbe azzal, hogy újabb és újabb beruházás választotta a várost, újabb fejlesztések valósultak meg, munkahelyek jöttek létre. Ugyanakkor ezen belül ez a mostani kis átadó és az elmúlt hónapok eseményei, amiknek következtében most itt lehetünk, az ember szívét és lelkét mégiscsak hatványozottan érte el és mozgatta meg, hiszen itt a munkahely sokkal többet jelent, mint egy más típusú beruházásban.

Az átadón részt vett Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára is, aki elmondta, úgy gondolja minden munkahely és minden megteremtett munka kétszeresen is érték. – Fontos tudni, hogy itt, amikor papíráruról van szó, akkor ez a cég nem csak hazánkban, de Európa bizonyos szegmenseiben is piacvezető. Másrészt értéket teremt mindenki, aki itt dolgozik, mert mégis csak arról szól ez a történet, hogy az ő esetükben magukat, családjukat rendszeres jövedelemmel tudják eltartani – emelte ki Fülöp Attila.