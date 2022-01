A program a Magyarországon bejegyzett kis-, közepes és nagyvállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését hivatott szolgálni. A több mint 400 millió forintnyi támogatás oklevelét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át Lakatos Péternek, a VEAS Bulgária ügyvezetőjének, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatójának.

– Az elmúlt 30 évben rájöttünk, hogy amit jól tudunk csinálni, az valószínűleg a határainkon túl eladható, vagy ott gyártható, nemzeti hálózatban működtethető – emelte ki Lakatos Péter. Hozzátette, az állam elmúlt évekbeli hármas tevékenysége, melyben a magyar cégek mellett támogatja a külföldi tőke Magyarországra való behozatalát, illetve segíti a magyar cégek külföldre jutását, mind egyértelmű és jó lépések annak érdekében, hogy a hazai vállalatok nemzetközivé váljanak.

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatója elmondta, annak érdekében, hogy gyártóhelyeikkel és költségszintjükkel nemzetközileg is versenyképesek tudjanak lenni, szükségük van egy kedvező árszintű gyártóhelyre is. Sinkó Ottó hangsúlyozta, a bulgáriai gyárterület a székesfehérvári gyártókapacitásnak jelenleg 25 százalékát éri el, ez azonban a támogatásnak köszönhetően megduplázódik, és szeretnék, ha ott is hasonló színvonalú gyártás valósulna meg, mint Székesfehérváron. Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője kiemelte, a Videoton sokat jelent a város számára, és nagyon fontos, hogy a külgazdaságban jelentkező kihívásokra a minisztérium támogatásainak segítségével a vállalat rea­gálni tud.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vállalat nem csak Székesfehérvár szempontjából meghatározó, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is, hiszen a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő vállalatcsoport, ami kis híján 9000 embernek ad munkát. A miniszter kiemelte, az elmúlt két év gazdasági nehézségeit, valamint, hogy a kormány a segélyek helyett új munkahelyek teremtése és a régiek megőrzése mellett döntött. – Ennek okán egy robusztus beruházási programot indítottunk el. Azt gondolom, többek között ennek köszönhető, hogy a magyar gazdaság szempontjából a tavalyi év kiemelkedő volt. Hosszú távon ezt a sikert az tudja biztosítani, ha a Magyarországon sikeres hazai vállalatok külföldön is sikeresek tudnak lenni. A Videoton kifejezetten egy olyan vállalat, amit követendő példaként tudunk mindenki elé állítani – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Az ünnepélyes átadót követően az esemény résztvevői gyárlátogatás során tekinthették meg a vállalat 2018-ban átadott, modern felszereltséggel rendelkező gyáregységét.