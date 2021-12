– Kedvező piaci környezetben, a nagyon erős bázis időszakhoz viszonyítva is komoly előrelépést értünk el a harmadik negyedévben. Hasonlóan pozitív folytatásra számítunk, az erős építőipari konjunktúra az új építési és a felújítási szegmensben is fennmarad. Az élénk üzleti környezetben a stabil ellátási láncunkra és saját gyártási hátterünkre támaszkodva tartósan magas eredménnyel fogunk működni. Az utolsó negyedévben is hasonlóan erős, jelentősen a bázis feletti árbevételt és eredményességet várunk, amellyel biztosítottnak látjuk a szeptemberben közzétett rekordévet jelentő számok teljesülését. Mindeközben gőzerővel dolgozunk az új középtávú stratégián, amellyel biztosítani tudjuk a vállalat dinamikus és fenntartható fejlődését. A frissített stratégiát 2022. január 18-án tartandó befektetői tájékoztatón ismertetjük a részvényesekkel – tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.