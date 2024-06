Kereskedő Emőke (középen) a Baptista Szociális Módszertani Központ önkénteseivel egy fővárosi rendezvény után, ahol hajléktalanoknak osztottak ételt, vizsgálták egészségüket és adtak szociális, lelki tanácsokat

Fotó: feol.hu

Kétségtelen, hogy anyagi szempontból is jelentős előnyökkel járhat a nyugdíjasok számára a munka mellett való döntés, ugyanis sokaknak a havonta kézhez kapott összeg nem elegendő a korábbi életmód fenntartásához, különösen, ha váratlan kiadások merülnek fel. A munkával járó jövedelem kiegészítheti a nyugdíjat, javítva ezzel a pénzügyi helyzetet és a biztonságérzetet, valamint az önértékelés szempontjából is előnyös lehet. Az egyén hasznosnak érezheti magát, miközben a munkával elért eredmények és az ahhoz kapcsolódó elismerés növelheti az önbecsülést és az önbizalmat.



– A nyugdíjas munkavállalók jelentős szakmai tapasztalattal és tudással rendelkeznek, amit átadhatnak a fiatalabb generációk tagjainak. Ez nem csak a munkáltatóknak hasznos, a nyugdíjasoknak is kielégítő és értelmes tevékenységet jelenthet. A modern munkaerőpiac rugalmassága és sokféle lehetőségei – beleértve a részmunkaidőt, a távmunka lehetőségeit és az önkéntes munkát – lehetővé teszik, hogy az idősek olyan munkát válasszanak, amely megfelel igényeiknek és életstílusuknak. A munka kihívásai és az új készségek elsajátítása szellemi frissességet eredményezhet. Pár hete régi barátaim látogattak el hozzám Svájcból. Mindketten elmúltak már 80 évesek. A férfi üzletemberként dolgozott élete nagyobb részében, és még most is dolgozik. Ugyanúgy utazik, végzi az eddigi munkáját, mint huszonkét évvel ezelőtt, amikor megismertem. A mai napig tervez, új célokat keres. De Magyarországon is az elmúlt tizenhárom évben megnégyszereződött a dolgozó nyugdíjasok száma.