A török elvonulását követően egy Rudnyánszky József nevű kegyúr épített várkastélyt a területre, és a gazdaságát is erről a helyről irányította. Ennek a kastélynak a támfala ma is látható, bár az arra járó nem is sejti, hogy azt látja. Dunapentele terjeszkedése ezen időtől már jól követhető, hiszen ugyanez a Rudnyánszky építtetett egy másik kastélyt is Pentelére Mondbachhal közösen. A Rudnyánszky–Mondbach-kastély ma is áll, bár várja, hogy kiszolgáltatott állapota jobbra forduljon. Gazdag és fejlődő település volt Dunapentele, amíg meg nem született a szocialista rendszer nagy döntése, ami szerint az új nehézipari gyárközpontot Mohács helyett Pentelére tervezte.

A város szívének tekinthető a filmszínház és az azt körülvevő parkok, udvarok, cukrászdák, éttermek. Egykoron a fiatalok gyülekezőhelye volt e tér, s talán a nemrég felújított mozi miatt ismét azzá válik

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH



A gigantikus tervek kikötőt, vasutat, úthálózatot igényeltek és nem kevesebb mértékben lakhelyeket, ahol a gyárakban dolgozó emberek lakhatnak. Ez a hatalmas beruházás a történelem jelentős részét eldózerolta, eltüntette.

Az ember is hasonló, mint a fa, kapaszkodik a gyökereivel, mert fontos neki, hogy hova tartozik. A Dunapentelére sereglett építők, majd gyári munkások is gyökeret vertek, otthonukká fogadták az új várost, miközben a szocialista érában titokban, majd egyre nyíltabban keresték azt a múltat, amihez tartoznak.

Amikor szocreálról hallunk, sokan vannak, akik elhúzzák a szájukat, de Dunaújváros a gazdagon bútorozott szocreál birtokosa. Itt élhetők az építmények, színük és formájuk van, tágasak a belső terek, és tágasak az udvarok. Dunaújváros Fejér vármegye legzöldebb települése hatalmas parkokkal, erdőkkel, vízpartokkal. Az egykori szocreál tervezők tudták, mit csinálnak, s az idő őket igazolta a hatalmas koronákkal tornyosodó fákkal, a bokrokban gazdag völgyekkel, virágzó parkokkal. De nemcsak a zöld ékesíti Dunaújvárost, hanem az, hogy itt található a legtöbb közterületi alkotás, szobor Fejérben. Utóbbiból többen választották volna épített örökségnek a Martinászszobrot.

Már nem idegen a turista megnevezés az iparvárosnak kikiáltott élhető településen, ahol római kori ikerépületek romjai között sétálhatnak. De ha már épületek: akik nem kötődnek e városhoz, nem is sejtik, hogy hat csodálatos temploma van, melyekben a hívek biztosítják a megmaradást. A századok viharaiból fennmaradt Szent Miklós ereklyéinek átvitele szerb ortodox templom a legöregebb, de pompájával áll a várdombon. A legfiatalabb pedig a régi vártemplomok mintájára épült evangélikus templom, amiben egy ritkaságszámba menő versenyorgona tölti be a teret.