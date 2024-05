A szabadságharcot és a világháborúkat is túlélt Hercegfalva nevét 1951-ben változtatták Mezőfalvára, belterülete majdnem kétszeresére nőtt 1945 és 1980 között. Az itteniek munkalehetőséget a helyi mezőgazdaság nagyüzemeiben találtak. Napjainkban a lakók egy része a helyi mezőgazdaságban és a községi intézményekben, nagyobb része a közeli Dunaújvárosban dolgozik.

A település választott épített öröksége a nagyközség temploma lett, mely 1937–38 folyamán nyerte el ma látható alakját. Korábban, a 15. században a Vásáros Boldogasszony tiszteletére épített, majd a 18. században az újmajori, Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt templom adott menedéket az Istenhez fordulóknak. A „Főtér” (József nádor utca) északi oldalán a mezővárosi hangulatot tükröző épületek várják a kíváncsi szemeket. S bár a jobbágyfalu jelleg a megváltozott életmód, valamint az épületek műszaki és funkcionális kialakítása miatt már nem tartható meg, értéket képviselő hagyományai Mezőfalvának a széles, tágas utcák, illetve a gyakorta kertként szolgáló zöldfelületek.

A falura oly jellemző mezőföldi házsor a központ közelében

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Mint az a település örökségvédelmi hatástanulmányában is olvasható, Mezőfalva termelési hagyományainak, az itteni életmódnak jellemző elemei az épített örökség részét képező majorsági épületek (úgymint a nagysismándi kastély és a selyemmajori víztorony). A Ménesmajori kastély és a hozzá tartozó gazdasági épületek országos műemléki védelem alatt állnak. A nagyközség kulturális és természeti értékei között szerepelnek a szőlőhegyi területek – például a Pálinka sor pincéi –, a földvár (bolondvár), a Mocsár-patak és a Bolondvári- árok területei, valamint a Kisvenyim-alsópuszta térségében található gyep- és erdőterületek. A látvány magáért beszél.

A bolondvárnál csak nekik nyílik a hérics

A helyieket kérdeztük arról, miért is szeretnek itt, a mezőföldi településen élni.

Scheidl Boglárka

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Mezőfalván nagyon fontos a hagyományőrzés, tudjuk meg Scheidl Boglárkától. Van egy nagyon régi néptánccsoportjuk, amelynek tagjai próbálnak odafigyelni a régi hagyományok felelevenítésére. Boglárka születése óta a településen él, felmenői is itt laktak. Szerinte kellő távolságban van a város, ezért nagyobb a nyugalom, kisebb a forgalom. Középiskolába Fehérvárra járt, úgyhogy tudja, milyen nagyobb városban lakni. Mezőfalván a kényelmet és a szabadságot kapja meg. A határban található gyógynövények szerinte magukban hordozzák a gyönyörűséget: az itt virágzó védett hérics minden tavasszal vonzza a természetjárókat – emeli ki.

Bódás Dalma

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Bódás Dalmát a gólya ide kézbesítette, Mezőfalvára. Három év volt, amíg nem lakott a településen. Itt vannak a barátai és a családja. Szeret itt lakni, szenvedélye, a tánc is ide köti. Azt mondja, a programok igazi szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak helyben: a falunapok, a lecsófesztivál és az adventi ünnepek a kedvencei. A folyamatos betelepülések miatt már nem ismer mindenkit, de létezik a községben egy igazi „keménymag” is, mondja. A játszótér felé gyakran sétál a kutyájával, de a település utcáit és parkjait is szívesen járja.

Kovács Istvánné

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Kovács Istvánnénak már a szülei is itt éltek. Ő maga is Mezőfalván született, itt járt iskolába. Volt egy 11 éves kitérője ugyan, amíg nem élt a községben, de visszakívánkozott a városból. Visszatértekor azonnal baráti társaságra lelt, velük azóta is rendszeresen találkozik. Úgy gondolja, Mezőfalván olyan programok vannak, amikre szívesen eljárnak az emberek, és ő is törekszik arra, hogy minél több rendezvényen jelen legyen. A török kori bolondvár nagyon népszerű számára. Szívesen meg is mutatja bárkinek. Rendszeresen sétál, kirándul a néhai földvár maradványaihoz. Főleg az őszi és a téli időszakban járják körbe a falu utcáit. A tavaszi hérics virágzását sosem hagyja ki.