Még csak 16 éves vagy, de már saját dalod, klipped van. De mielőtt nagyon belemerülnénk ebbe a csodás dologba, egy kicsit tekerjünk vissza a kezdetekre. Honnan ered a zene szeretete?

– Kicsi korom óta nagyon szeretem a zenét. a szüleim is mindig szerettek dalokat hallgatni, koncertekre járni, ám egyéb zenei vonatkozása nincs a családomnak. Hét éve, mialatt a Mezőszilasi Németh László Általános Iskolába jártam, a Gorsium zeneiskola tanulójaként kezdtem zongorán, illetve szintetizátoron tanulni. Mindig is imádtam kreatívkodni, így a kezdetek óta kerestem a módját, hogy megtaláljam önmagamat a művészetekben. Írtam már kezdetleges könyveket, festettem, rajzoltam, végül a dalszerzésben tudtam a leginkább kifejezni az érzéseimet.

Ezután egyenes út vezetett Szabó Eszter tanárnőhöz és a Gorsiumhoz?

– Kezdetben Pethes Mátéhoz jártam szintetizátorozni, majd amikor Eszti elkezdett tanítani, átmentem hozzá, hogy zongorázhassak. Az éneklés sokkal később jött. Egy évvel ezelőtt, egy fellépésről hazafelé vetettem fel Esztiéknek, hogy mindig is szerettem volna énekelni, de túl szégyenlős voltam megkérdezni, és hogy beiktathatnánk-e néhány énekórát a zongoraórák közé. Ezek után nyáron megírtam a Wrong century (Rossz század) című dalomat és meg is mutattam Esztinek. Kíváncsi voltam a véleményére: nagy örömömre tetszett neki! Ezt követően így jobban kidolgoztam, és mire feleszméltem, már a videóklip forgatásán voltam az első dalomnak. Utólag is köszönöm nekik, hogy akkor felkarolták ezt a dalt és segítettek a levédetés folyamataiban, valamint a felvételben. Nélkülük, valószínűleg, még mindig a fiók alján heverne, mint egy meg nem valósított ötlet.

Még csak 16 éves, de ő írta a Wrong century című dala szövegét és zenéjét is.

Fotó: Interjúalany

Ez fantasztikus, gratulálok! Miről szól és hogyan született ez a dal?

– Köszönöm! A dal egy nyári szünet alatt született, amikor több időm volt a zenéléssel foglalkozni. Először csak megtetszett egy akkordmenet, amit kidolgoztam, aztán beugrott valami, hogy milyen jól hangzana ez egy zenében. Ezt követően már egy dalban gondolkodtam, és tudatosan készítettem hozzá egy refrént, valamint egy verzét. Dallamot dúdoltam rá, majd elkezdett kirajzolódni egy szöveg. Ekkor dühös voltam a világra, meg egy kicsit magamra, és talán emiatt mentem bele jobban az egész lét értelmébe, a végzetünk kiválasztásába, a mostani generációk nehézségeibe. Ezek a súlyos szavak hirtelen angolul jöttek a számra, így angolul született meg dal. Miután Esztinek elküldtem, ő segített a hangszínemhez igazítani. A tanév folyamán, rengeteg dolog gyűlt össze, így a dalfelvételre nemrég került sor, és ezt követte a klipforgatás.

Wrong century (Rossz század): Egy dal, ami elgondolkodtatja és megérinti a hallgatókat.

És ha már klip: milyen volt a forgatási nap?

– A családom egyik tanár barátjának meséltem az ötleteimről a dalom kapcsán. Akkor kissé még csalódott voltam, mivel akkor úgy éreztem nem tudom megvalósítani őket a megfelelő technika nélkül. Kisebb ötletelést követően, jött egy felvetés, miszerint, az egyik végzős tanulója, Horváth Gyula, akinek a hobbija a videókészítés, vállalhatná a felvételt. Megnéztem a referenciáit, melyek fent vannak a youtube-on, és láttam, hogy nagyon ügyes, tehetséges, és maximalista munkát végez, így felvettük a kapcsolatot, és a dal meghallgatása után örömmel elvállalta. A forgatás nagyszerű volt, még sosem voltam ilyen típusú klipben, nagyon élveztem. Kicsit sűrű volt a forgatási nap, de a szüleim, valamint a barátaink segítségével, hamar meglettek a felvételek. Mindenki elfáradt a végére, de felejthetetlen emlékeket gyűjtöttünk.

Visszagondolva, egy bulinak fogtuk fel, mégis mindenki tette a dolgát, igazi csapatmunka volt. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített benne, valamint barátunknak Mosberger Mihálynak, a Páskom 1802 tulajdonosának, aki ezt a csodálatos helyszínt biztosította. A klip március 23-i hétvégén jelent meg.

Szokták volt mondani: Evés közben jön meg az étvágy! Mivel készülsz a következő időszakban? Mi az álmod?

– Több szövegrészletem, témám, dallamom is van, amikkel nyáron szeretnék dolgozni, hogy a figyelmemet maximálisan az év közben előjött ötleteimre tudjam fordítani. Sokoldalú terveim vannak az esetleges következő dalaimmal kapcsolatban, amiket remélem, hogy megvalósíthatok. Örülnék, ha valaki, aki alapkészítéssel foglalkozik, a segítségét tudná ezekben nyújtani, de ez még a jövő zenéje. Az álmom, hogy a jövőben kiélhessem ezt a kreatív énemet, valami maradandót alkothassak, ami én vagyok és ha szerencsém van ez elkísér egész életemben.