– Tavaly a nyertes sör, egy New England IPA lett, ami akkora sikert aratott, hogy háromszor kellet lefőzetnünk, így végül mintegy 3 ezer litert fogyaszthattak el a rajongók. Szeretnénk, ha az idén még többen szavaznának és még több kocsmában mutatkozhatna be a főzet, hosszabb távon pedig az a célunk, hogy az Ország Söre egész évben elérhető legyen, és akár a nagyobb üzletláncok is beemeljék a kínálatukba – mondta Bárkai Péter, a kezdeményezést elindító és szervező Beerselection Kft. ügyvezetője.

Az idei verseny újdonsága az Országos Csapfoglalás: a legtöbb szavazatot kapott recept alapján lefőzött Ország Söre egyszerre, egy időben debütál majd több budapesti sörözőben és a nagyobb vidéki városokban. Szavazni a www.azorszagsore.hu oldalon elérhető online kérdőíven lehet, amiben több szempont alapján mindenki maga választhatja ki, szerinte milyen típusú és azon belül pontosan milyen – világos, sötét, ízesített, gyümölcsös, stb. – sört látna szívesen az Ország Söreként. A sörfogyasztók ugyanakkor arról is szavazhatnak, hol kóstolnák meg a legszívesebben az új főzetet.

Mindezeken felül a közönség idén is kiválaszthatja kedvenc kisüzemi sörfőzdéjét, értékelve annak elmúlt évi teljesítményét. A legtöbb szavazatot begyűjtő egy esztendőn át viselheti majd Az Ország Kisüzemi Főzdéje 2024 megtisztelő címet. Az elmúlt évben a voksok alapján a szekszárdi Brew Your Mind sörfőzde lett a befutó, de ne feledjük, Fejérben is vannak sörmanufaktúrák, így akár rájuk is voksolhatnak! Szavazni április 19-ig lehet, ezt követően a tervek szerint június elejére készül el a szavazók által „összehozott” Ország Söre főzet.