Mint ismert, néhány nappal ezelőtt elkészült Dég tojásfája, amely méltó helyen, a falu szívében kapott helyet, ráadásul kikerültek az ilyenkor szokásos húsvéti dekorációk is az önkormányzat jóvóltából. Ügyes kezek is szorgoskodtak a napokban, az ovisok, majd az iskolások is tojásokkal díszítették fel tojásfát.

Fotó: Könyvtár