Baka egy fiatal kan kutya, aki vélhetően tavaly június elején született. Nagyon kedves, békés és türelmes természet. Jól sétál pórázon és szereti a gyerekeket, így kiváló családi eb lenne. De a kutyaiskola azért ajánlott.

Beni

Fotó: Bakos-Kapasi Zsofi

Beni egy kis termetű két és fél éves legény. Kedves, bújós és csendes, lakásba is ideális választás. Ő is jól sétál pórázon. Jelleméből adódóan kezdő kutyásoknak is bátran ajánlják.

Mimó

Fotó: Bakos-Kapasi Zsofi

Mimó becsült kora szintén két és fél év. Egy kistestű fiúcska, aki az elején nagyon félénk volt, de ahogy telt az idő úgy oldódott és mára már bújóssá vált. Egyre inkább nyit az emberek felé. Más kutyusokkal is jól kijön.

Dottie

Fotó: Bakos-Kapasi Zsofi

Dottie egy másfél éves leányzó. Nagyon emberközpontú, így imád az emberek közelében lenni. Más kutyákkal egyelőre hadilábon áll, ezért inkább oda ajánlják, ahol nincs másik kutya. Ettől eltekintve, akár kezdő gazdinak vagy családnak is jó társa lenne.

Geri

Fotó: Bakos-Kapasi Zsofi

Végül pedig Geri, aki egy ivartalanított dalmata jellegű keverék. A becslés szerint 2019 októberében született. Az ASKA önkéntesi szerint ő tipikusan egy olyan eb, akire, ha valaki ránéz egyből jobb kedve lesz, mert mindig vidám. Már 3 éve a menhelyen él, így nagyon megérdemli, hogy végre szerető gazdija legyen. Kora ellenére kajla és bújós.

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.