Az összejövetel nem is kezdődhetett mással, mint az egyesület himnuszával: a „Nem csak a húszéveseké a világ" című slágert mintegy 40 ember dúdolta a Felsővárosi Közösségi Ház nagytermében – be kell valljam –, még jómagam is. A nyugdíjas “tinik” vezetője, Bognár Mária, örömmel fogadta az érkező tagokat, köztük a Fejér Megyei Hírlap stábját is.

A legszebb szerelmi versek hangoztak el a Valentin-nap jegyében.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A batyus jellegű rendezvényen felidézték a vidám népi szokásokat. Ám mielőtt ötletes maskarába bújva megdolgoztatták volna a rekeszizmokat és táncra perdítették szépkorú társaikat, romantikáztak egy kicsit. A több mint 25 éves, „Nem csak a húszéveseké a világ” Felsővárosi Nyugdíjas Klub néhány tagja előadásával megdobogtatta a szíveket, szerelmi töltettel bíró verseket szavalva. Elhangzott többek között Csokonai Vitéz Mihály: Reményhez, Juhász Gyula: Szerelem című szerzeménye, ám mielőtt a csillogó szemek megteltek volna könnyel, Csató József humoros történetétől ismét széles mosoly ült ki az arcokra.

Kitettek magukért a maskarába öltözött tagok.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A délután folyamán a hangulat a hagyományos jelmezverseny során hágott a tetőfokára. A nyugdíjasok ugyanis ötletesebbnél ötletesebb maskarákban vonultak fel maguk és a társaság szórakoztatására. Ellátogatott a rendezvényre Jockey Ewing, a rock and roll bohóc, a parasztlegény, a díva, sőt még a cigány asszony is táncra perdült pörgős szoknyájában. Produkciója pedig annyira varázslatosra sikeredett, hogy még a zsűrit is lekenyerezte, sőt, őt figyelve még a bugi is beindult a lábakban. Így nem volt kérdés, hogy a jelmezversenyen is tarolt, megelőzve a rock and roll bohócot és Jockey Ewingot. Ezt követően folytatódhatott a vidám délután, a jó hangulatról pedig az elmaradhatatlan zene és tánc gondoskodott.

Az eseményről készült videó ITT érhető el.