Epiphania Domini – azaz az Úr megjelenése. Ezen a néven illeti a római egyház Vízkereszt ünnepét, melyet a háromkirályok napjának is tartanak. A karácsonyi ünnepkör zárása, a farsangi időszak kezdete, s talán nem véletlenül, az egyik legrégebbi egyházi ünnepünk, melynek időszakában egyébként már a görögök is ünnepeltek: a visszatérő napfényt köszöntő téli ünnep ideje volt.

A „Jeles napok, ünnepi szokások” című kötet ennek az ünnepkörnek is gazdag fejezetet szentel, melyben megemlékeznek arról, hogy egészen a 4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születését és az évkezdetet is. Jézus megkeresztelkedéséről szintén megemlékezik ekkor az egyház, melyhez fontos hagyományok kapcsolódnak – a mai napig. A keleti és a nyugati egyház egyaránt e napon szenteli ezért a vizet. Ebből ered az ünnep mai neve.

A templomokban megszentelt vizet a hívek vitték magukkal, s hintették mindenre, amire áldást kértek: földre, házra, állatokra, kútba, betegekre, fájó testtájakra. Mágikus, gyógyító erőt tulajdonítottak a „Háromkirályok vizének”, amelyet azonban nem csak Vízkeresztkor alkalmaztak, tartogatták fontos pillanatokra is: születésre, esküvőre, vetés és ellés idejére, kovászolásra. A fent említett kötet egy székesfehérvári, azon belül is felsővárosi hagyományt emel ki a rítusok közül: az esküvőre induló menyasszonyt és vőlegényt hintették be szenteltvízzel az örömszülők.

Vízkereszthez kapcsolódó esemény az azt követő második vasárnap, amikor Jézus első csodatételére emlékezünk, azaz arra, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. E nap estéjét imádkozással, énekléssel, majd evéssel, ivással egybekötött megemlékezéssel töltötték a hívek. „Az igaz Messiás már eljött,/ Sokféle csodákat köztünk tett:/ A vizet is borrá tette, a násznépet vendégelte/ Kánaán menyegzőben, A nagy vendégségben…”- így szól a dal, melyet a kánai menyegzőt eljátszó szereplők énekeltek.

Vízkereszt napján, Urunk megjelenésének ünnepén a Székesfehérvári Egyházmegye is megemlékezés tart: 18 órakor Spányi Antal püspök celebrál szentmisét a Székesegyházban.