– Az új évvel megnyíltak az előttem álló izgalmas lehetőségek, melyek közül az egyik a Fotó Klub második összejövetele volt - mesélte lelkesen Ferenczi Évi. Mint mondta, az újév első összejövetele a fotótörténet köré épült. A figyelem középpontjában más fotósok munkáit vizsgálták, amelyből a foglalkoztatásvezető szerint sokat tanulhatnak a tanítványai. Emellett a kompozíció, a harmadolás és az aranymetszés alapjait is megvitatták, hiszen ezek az elemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fotók vizuálisan is kellemesek legyenek.

– A foglalkozást sikeresnek éreztem, ismét sokan eljöttek, és az aktív részvételüket nagyra értékeltem. Az előadás során olyan témákat osztottam meg a résztvevőkkel, amelyeket már aznap elkezdhettek gyakorolni. A klubdélután végén egy kis házi feladatot is adtam, hogy otthon is tovább gyakorolhassák a szombati alkalommal tanultakat. Természetesen semmi sem kötelező. A következő összejövetelen tervezem az otthoni gyakorlások eredményeinek elemzését is, ami várhatóan 2024. február utolsó hétvégéjén lesz, az időpont azonban még egyeztetés alatt áll a csoport tagjaival és az Előszállási Ifjúsági Egyesülettel. Nagyon várom, hogy újra találkozzunk, és további lehetőség nyíljon a kreativitás és fotózási készségek fejlesztésére a klubtagok számára – fűzte hozzá.