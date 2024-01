Hétfőn, január 29-én hajnalban hosszú szenvedés után elhunyt Horváth Klára, a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ megálmodója és évtizedeken keresztül az intézmény vezetője. 13 éves eleven, jó eszű, sportos kislányként súlyos baleset érte, hosszú ideig küzdöttek az orvosok az életéért. Megmentették, de a további 58 évre Klára kerekesszékbe kényszerült. Töretlen, elszánt akaraterejének és édesanyja áldozatos szeretetének köszönhetően ebben a helyzetben is teljes, aktív, értékes életet élhetett.

Mindössze egy év kihagyással folytatta iskolai tanulmányait. 20 éves korától nyomdai korrektorként dolgozott, közben levelező tagozaton elvégezte a Szombathelyi Tanárképző Főiskola népművelés–magyartanári szakát. 1980-ban tanári diplomát szerzett. Még 1979-ben megalapította a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületét, melyet negyven éven keresztül elnökként vezetett. Egy évtizeden át az országos szövetségnek is elnökségi tagja volt mint oktatási és kulturális referens. A nyolcvanas években megszervezte a székesfehérvári középületek akadálymentességi alkalmasságának felmérését. A mai napig hiánypótló és egyedülálló az útikalauz, amit a felmért adatokból szerkesztett. Néhány éven keresztül a székesfehérvári városi önkormányzat mellett képviselte a mozgásukban korlátozottak érdekeit.

Klára nem csupán megálmodta, hanem Perjés Kornél ortopéd főorvos önzetlen közreműködésével az ezredforduló éveiben létre is hozta a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központot az orosz tiszti családok egykori óvodájának ingatlanán. Az építkezés évei alatt az édesanyja segítségével a kerekesszékben naponta megtette a Marx tér és az Erzsébet út közötti nem csekély távolságot. Az intézménynek még ma is újszerű szakmai programját Klára a külföldi útjai során szerzett tapasztalatok beépítésével dolgozta ki. A mozgássérültek komplex rehabilitációjával foglalkozó, az önálló életre felkészítő, integrált központ a magyarországi szociális ellátás területén egyedinek és különlegesnek számít. Az épületegyüttesben nappali ellátás, támogató szolgálat, rehabilitációs szolgáltatások és lakóotthon működik egymást kiegészítve. Klára 1997-től húsz éven át volt az intézmény vezetője, és élete végéig egyben a ház lakója is. Páratlan munkássága iránti nagy tisztelettel, hálával és szeretettel őrizzük meg Horváth Klára emlékét. Nyugodjon békében!

Szerző: Csutiné Schleer Erzsébet