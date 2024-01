A közösségformáló kezdeményezés hívó szavára sokan gyűltek össze a mátyásdombi művelődési házban 2023 utolsó napjaiban. Mint azt a rendezvény házigazdáitól, a Jakab-házaspártól megtudtuk, főzéssel és egy kis játékkal egybekötött eseménynek indult, amiből nagyszabású rendezvény lett. Több mint hatvanan jöttek el, akik közül negyvenen játszottak is a darts királynője és királya címért.

– Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sikere lesz, még a szomszéd falukból – Kisláng, Enying – is jöttek játszani! Az étel pedig már nem kis bográcsban, hanem egy nagy üstben rotyogott. Pince pörkölt készült, amit a verseny után mindenki jóízűen elfogyasztott! Aztán persze nem ért véget az este, hiszen többen tét nélkül is maradtak játszani, illetve bulizni is! – mondták lelkesen, majd az eredményekre is rátértek:

– A megmérettetésen valamennyi korosztály képviseltette magát, sőt például a hölgyek sem ijedtek meg a feladattól. Oly annyira nem, hogy miután Vigháziné Hajnalka a nők között diadalmaskodott, a Mátyásdomb bajnoka címet is elhódította, miután a férfiak legjobbját, Csilléry Ferencet is legyőzte. A következő versenyt január 13-án rendezzük. Addig is mindenkinek jó gyakorlást!