2024., új év, új lehetőségek. Hogyan fog kinézni a tied, milyen tervekkel készülsz?

– Az új év kihívásokkal és friss lehetőségekkel teli időszakot hoz számomra. Az idei évben egy vadonatúj weboldalt indítok, ahol videóanyagok, letölthető munkafüzetek és segédletek segítségével kínálom majd a fotózás iránt érdeklődőknek tanulási lehetőséget. Szeretném, ha a fotózás tanulása könnyen elérhető lenne mindenki számára magyarul is, és a weboldal ebben segítséget nyújt majd. A nyári időszakra kreatív fotótáborokat tervezek, elsősorban Dunaújvárosban, ahol a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége lesz elérhető. A résztvevők a természet szépségeit és a makrófotózás rejtelmeit fedezhetik fel. Terveim szerint gyermek és felnőtt csoportokat is indítok majd. Természetesen az előszállási fotóklub sem áll le és továbbra is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Mik az eddigi tapasztalatok a fotóklubbal kapcsolatosan?

– Az első alkalmunk után rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptam, és örömmel látom, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk. Az elkövetkező hónapokban azon dolgozom, hogy a fotóklub élményét még elérhetőbbé és színesebbé tegyem. Az előző foglalkozás során számos lelkes fotózás iránt érdeklődő csatlakozott hozzánk, akik megosztották tapasztalataikat, kérdéseiket és ötleteiket. A klubtalálkozó nem csupán tudásmegosztást jelent, hanem egy olyan inspiráló közeg kialakulását is lehetővé teszi, ahol a fotósok egymást támogatva is fejlődhetnek.

Az év elején már a második alkalomhoz érkezünk, és örömmel jelentem, hogy a fotóklub folytatódik. Az új év új lehetőségeket hoz, és a terveim szerint további izgalmas témákkal és gyakorlati tevékenységekkel szolgálok majd a tagoknak. Az első fotóklub alkalom sikeréből kiindulva bizakodva várom, hogy még többen csatlakoznak a klubhoz, és együtt fedezzük fel a fotózás szépségeit!

2024-re új lehetőségként tekint Ferenczi Évi.

Fotó: Ferenczi Évi

Mikor lesz a következő, akár már a hétvégén?

– Igen, hogy találtad ki? (mosolyog) A foglalkozás időpontja 2024. január 20-án, 14:30-kor lesz. Az újév első találkozása témaorientált lesz, és egy kicsit a fotótörténet köré is szerveződik. Ezen az alkalmon különös figyelmet fordítok arra, hogy megértsük, miért érdemes más fotósok munkáit vizsgálni és tanulni belőlük. Emellett a kompozíció, a harmadolás és az aranymetszés alapjait is tárgyaljuk majd, hiszen ezek az elemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fotóink vizuálisan kellemesek legyenek.

Az év első felére tervezett témák között szerepel majd a fényképezés művészete, a portréfotózás technikái, és talán a kreatív fotószerkesztés kulisszatitkai mögé is betekintünk. Minden egyes foglalkozás egy újabb lehetőséget kínál majd a résztvevők számára, hogy bővítsék fotós tudásukat és fejlesszék kreatív készségeiket.

A fotóklubnak a havi rendszerességű találkozásai mellett, azok igényei alapján, lehetséges, hogy a jövőben gyakoribb találkozókat szervezünk, kéthetente. Erről azonban még folyamatban vannak a megbeszélések az Előszállási Ifjúsági Szervezettel, akik nagyban hozzájárulnak a klub építéséhez és a programok szervezéséhez. Izgatottan várom, hogy együtt fedezzük fel a fotózás sokszínű világát az év folyamán!