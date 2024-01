Mielőtt belevágnánk a bejgliégető tornáiba, és az újévi fogadalmába egy kicsit azért szeretném Önt az olvasóinknak is bemutatni. Kedves Zsuzsi, mindenkinek van egy története: az öné hogy hangzik?

– Már gyerekkoromban is szerettem mozogni, de főleg táncolni… A lambada szoknyás korszak 5 évesen teljesen beszippantott. Érdekes a sors, hogy miután általános iskolában és a gimi elején még táncoltam, főiskolára már nem ez a pálya vonzott. Mérnök lettem, amit gyorsan félre is tettem.

Aztán mi jött? Hogy lett Bérces Zsuzsiból FitMom néven futó edző?

– Lassan 13 éve találkoztam ezzel az egyedi tánccal, a zumbával, ami teljesen magával ragadott, pont nekem való volt. Végre egy olyan zenés-táncos mozgás, amihez nem kell partner, előképzettséget nem igényel, teljesen kikapcsol és feltölt. Számtalan zumba óra után döntöttem el, hogy ezt én is csinálni szeretném, mármint oktatni. El is végeztem hozzá az iskolákat és zumba oktató lettem, innen indult minden. Heti több edzést tartottam éveken át, míg várandós lettem. Akkor óva intettek, hogy „jaj majd kirázod a gyereket, ne mozogj” De én ennek a nyomásnak nem engedtem, és mivel a tánc továbbra is a szenvedélyem volt, amíg jól éreztem magam, tartottam az órákat egészen az utolsó hetekig. Miután megszületett a kisfiam, mellette is gyorsan, de tudatosan visszaálltam az edzés világába, és nem is volt kérdés, hogy a második várandósságomnál is addig edzek, amíg csak lehet! Természetesen a két várandóságom között és a második fiam születése után is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy az édesanyákat ösztönözzem a mozgásra. Tartottam a baba-mama tornákat, ahol a szülés utáni regeneráción volt a hangsúly. Ezeken a tornákon kaptam a FitMom nevet, ami később már a védjegyemmé vált, hiszen a fiaim szinte minden edzésre elkísérnek 2-3 hónapos koruk óta.

Mi adja a munkájában a legnagyobb örömöt?

– Felsorolni sem tudom, annyi minden van. Talán a legnagyobb örömöt az adja, ha látom a vendégeimen a fáradt, de annál örömtelibb mosolyt edzés után.

„Persze, hogy nehéz. Nehéznek kell lennie. Ha könnyű lenne, mindenki csinálná. A nehézség az, amitől olyan nagyszerű" – vallja Bérces Zsuzsi.

Fotó: ParadEyes Photo / Greksa Hajnalka

Ha egy tanácsa lehetne a most életmódot váltani akaró nők és férfiak részére, mi lenne az?

– Sosem késő elkezdeni, merj belevágni!

Mi a véleménye az újévi fogadalmakról a önhöz járók körében?

– Én sosem fogadok meg semmit! Vannak azonban akik igen és szépen tartják az újévi fogadalmaikat, de akad olyan is, aki idő előtt feladja. A siker kulcsa szerintem abban rejlik, hogyha nem tűzünk ki irreális célokat magunk elé. Ezeket a célokat tudatosan fel lehet építeni, a kis céloktól a nagyobbak felé. Így nem lesz kudarc, a sikerélmény előbb jön, kis lépésekben, de biztosan tudsz haladni, és így könnyebb a fogadalmakat is betartani.