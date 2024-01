Január 27-e és február 4-e között rendezik meg a 10. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált, azaz a BIDF-et, amelyen 120 alkotást – köztük Oscar-díjas rendezők újabb műveit, illetve Oscar-díjra jelölt filmeket is - láthat a közönség. Ezekből negyvenet budapesti mozikban vetítenek, a többit az ország egyéb nagyvárosaiban. Idén először csatlakozott a fesztiválhoz a megyeszékhely, ahol a rendezvényen szereplő filmekből február 2-a és 4-e között naponta kettőt, összesen hatot láthat a közönség a Cinema City vetítésein. A filmek után egy-egy szakértő és az adott film nagykövete beszélget a nézőkkel a látottakról – árulta el január 18-i sajtótájékoztatóján Ficsóri Erika, a rendezvény székesfehérvári vezetője és Vízi László, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora.

A BIDF 2024 – Székesfehérvár eseményét a város önkormányzata mellett ugyanis a Kodolányi János Egyetem is támogatja. Lehrner Zsolt alpolgármester üdvözölte a fesztivál megjelenését a városban és elmondta: a dokumentumfilmek tartalmuk és üzenetük által közönségfilmekké is válhatnak, így arra kéri a diákságot, nézzék meg ezeket az alkotásokat.

A rendezvényt támogatja az Alcoa SSH – a régi Köfém -, melynek képviselői – Bodonyi Beáta és Trampler Tímea – elmondták: a cég fontos alapelve az emberek segítése, a közösségek támogatása. A dokumentumfilmek továbbá gondolkodásra, új szempontok felfedezésére sarkallnak, amelyek olyan értékek, melyeket munkavállalóiktól is elvárnak. Ezért is álltak a fesztivál fehérvári rendezvénye mellé.

A fehérvári moziban február 2-án 17 órakor kezdődik a fesztivál, s a megnyitót követően 17.30-kor vetítik az első filmet: a La Singla, a Flamenco királynő rejtélye című alkotás után Pirog Zsófi flamenco táncművész és Radanovics Ivett moderntáncos beszélget a közönséggel. 19.50-kor kezdődik az Amíg még nézhetjük, melyről Regős Dóra, a Fehérvári Médiacentrum főszerkesztője és Nagy Judit Ildikó, a Szabad Színház művészeti vezetője értekezik majd. Február 3-án 17 órakor a Kiáltvány a gyerekekért című film következik, melyről Biczó-Móricz Tünde okleveles pszichológussal és Gelegonya Erikával, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia mentál trénerével válthat szót a közönség. A Gulspangi rejtély 19 órakor kezdődik, melyről Tomek Noémi mestertréner és Závodszky Noémi színművész beszélget. Február 4-én 16 órakor A mi kis hazai pályánk című dokumentumfilmmel folytatódik a fesztivál fehérvári programsorozata, melyről Schneider Béla, a falusi futballmentő program atyja és Horog László sportújságíró mondja el véleményét. Az utolsó Fehérváron vetített film a 18 órakor kezdődő Harcban című alkotás lesz, melyről Balog Emesével, az Aid to the Church in Need sajtótitkárával beszélgethet a közönség.