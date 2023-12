A Domjánné Dodonka Zita intézményvezető köszöntőjében a karácsony igazi üzenetéről és lényegéről beszélt, arról a szeretetről, amit egymásnak adhatunk, ám a rohanó hétköznapokban ez a „csoda” mégis háttérbe szorul: – A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. A megbocsátás ehhez elengedhetetlen. Nem baj, ha összeveszett veled a társad, nem az számít kinek volt igaza, öleld meg és békülj ki vele. Nem baj, ha anya úgy szólt, hiszen tudod, szeret téged, csak rossz napja volt, de majd te felvidítod. Tudj magadnak és másoknak is megbocsátani – hangsúlyozta az intézményvezető, aki fontosnak nevezte továbbá azt is, hogy őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő évre azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk.

Karácsonyi történetek is megelevenedtek a gyerekek előadásában.

Fotó: Máté Ádám

Ezt követően, kvázi karácsonyi ajándékként a Sárbogárdi MGÁI Szent István Tagiskolájának nebulói adtak ünnepi műsort. Egy igazi varázslat volt! Az ünnepi dallamok, karácsonyi színdarabok, táncok és előadások megtöltötte a szíveket szeretettel és beteljesült az intézményvezető ünnepi gondolataiban foglaltak: a szeretet ereje megmutatkozott a mosolygós, csillogó arcokon.