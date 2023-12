A pezsgő egy olyan ital, amely örömöt és ünneplést jelent világszerte. Fejér vármegyében, ahol a borászat mélyen gyökerezik, a pezsgőkészítés is különleges helyet foglal el, különösen Szilveszterkor. Diós Mátéval, a Paulus Molnár Borház szakértőjével beszélgettünk, hogy mi is betekintést nyerjünk a pezsgő világába.

Mint kiderült, Fejér vármegye kisebb pincéiben is valódi szenvedéllyel viszonyulnak a pezsgőkészítéshez. "Különösebb technológiát nem igényel," mondja Máté, utalva a pet natural módszerre, amely egyre népszerűbb a hobbi borászok körében, amit általában maguknak készítenek. Ebben az eljárásban az erjedő mustot pezsgős palackba helyezik, és sörös koronazárral lezárják. Az eredmény? Egy természetes buborékokkal teli ital, amit büszkén nevezhetünk pezsgőnek.

Fejér vármegyében a borkészítés hagyományai dominálnak, de a pezsgőgyártás is teret nyer. "Sokkal több a bor," ismeri el a szakember, hozzátéve, hogy a helyi borászatok saját pezsgőikkel hozzájárulnak az országos hírnévhez. "A pezsgő eladás 90 százalékát még mindig a nagy nevek, mint a Törley és a Hungária és a BB viszik," mondja, hangsúlyozva a versenyt és a minőséget ezen a területen.

A pezsgőfogyasztás kultúrája is dinamikusan változik. "Egyre többen fogyasztanak pezsgőt," mondja Máté, kiemelve, hogy a pezsgő már nem csak ünnepi ital, hanem a mindennapok része is lehet. A hazánkba is betört Prosecco népszerűsége nyomást gyakorol a helyi termelőkre, de egyben fokozza az érdeklődést a buborékos italok, így a pezsgő iránt is.

A pezsgők világában a különböző jelölések, mint a Brut (száraz) vagy a Demi Sec (édes), az ízlések sokszínűségét mutatják. A gyöngyöző boroktól kezdve a hagyományos érlelési módszerekig, minden palack egy történetet mesél el. Mint Diós Máté mondja: "Minél tovább hagyják érni, annál krémesebb lesz a buborék, annál karakteresebb lesz a pezsgő."

Fejér vármegye pezsgőinek világában is folyamatosan bővülnek az ízek, a technológiák és a kultúra. Diós Máté és a Paulus Molnár Borház szakértelmével nézve a pezsgő nem csak egy ital, hanem annak fogyasztása egy olyan ünnep, amely összeköt minket történelmünkkel, jelenünkkel és jövőbeli reményeinkkel. Boldog új évet és egészségünkre!