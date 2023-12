- Természetesen egy igazi Szoboszlai mezt! – jelentette ki határozottan. Ez nemcsak kérésként, hanem tényleges óhajként szakadt ki belőle. Megértettem a „feladatot”, és elgondolkoztam azon, hogy az „én időmben” mit adtam volna egy Pelé, vagy egy Karsai mezért? Jó, mi is megoldottuk, mert az iskolából hazavitt kréta segítséget jelentett, és csak felkerültek a kedvencek nevei a hátunkra. Legalábbis addig, amíg nem a mosógépbe vezetett az útjuk…

Néhány éve rendszeresen megfordultam a Sóstó stadionban, és milliószor összefutottam az edzésre igyekvő nyolc-tízéves focista palántákkal. Sokszor néztem őket, ahogy elfutottak mellettem, Ronaldo, Messi, Viera, vagy éppen Raúl feliratú – ahogy ők mondták „kamu” dresszekben. Egy edzővel beszélgetve megtudtam, nem tudnak mit tenni, mert nincsenek magyar példaképek, a külföldiekre vannak rákattanva a srácok. Örömmel tapasztalom, mára ez megváltozott! Persze ehhez kellett az, hogy a magyar labdarúgó válogatott sorra, évről-évre szállítsa a jó eredményeket. Ja, és lettek olyanok, akiknek a nevével ellátott mezét jó szívvel felveszik az ifjak! És, most nemcsak a válogatottra fókuszálva – a Fehérvár FC (leánykori nevén Videoton FC) együtteséből már ugyancsak ott a lehetőség, hogy Kenan Kodro, Schön Szabolcs, és a többiek neve is ott legyen a mezeken. Ez lenne az igazi!