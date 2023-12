Ünnepre készülve 6 órája

Lélekmelengető varázslat a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárában

A karácsony közeledtével az ünnepi hangulat mellett a dekorálós kedv is egyre jobban a hatalmába keríti az embert, ilyenkor szeretjük az otthonunkat, vagy akár munkahelyünket is ünnepi pompába öltöztetni, meghitt, melengető, szeretettel teli hangulatúvá varázsolni. Így vannak ezzel a Tolnai utcai Tagkönyvtárban dolgozók is, ahol olyan ünnepi díszeket és kiállítást láthatnak az érdeklődők, amitől a száj is tátva marad.

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna, a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtár vezetője büszkén mutatja Tüske Csilla művésznő alkotásait. Fotó: Kecskés Zoltán

A küszöböt átlépve, legyen szó kicsikről, vagy nagyobbakról egy lélekmelengető világba csöppenhetnek, ugyanis gyönyörű, egyedi ízlés szerint elkészített dekorációk aranyozzák be az intézményt, melyben olyan különleges tárlat is helyett kapott, amely hófödte tájakra kalauzolja el bibliotékába látogatókat. Részlet Tüske Csilla különleges kiállításából.

Fotó: Fehér Gábor Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtár vezetője ottjártunkkor csillogó szemekkel beszélt a várakozás öröméről. Mint mondta, a gyerekek ilyenkor már izgatottan számolják a napokat, lerajzolják, elképzelik a gyönyörű karácsonyfát, tervezgetik, vajon milyen meglepetés is lesz majd a fa alatt. Egyszóval: a karácsony már benne van a levegőben… – emelte ki, majd egy olyan különleges tárlatot mutat be, amely igazi ékessége a könyvtárnak egészen december 22-ig. A VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárának majdnem minden szegletén egy-egy meglepetés várja az olvasókat.

Fotó: Fehér Gábor – A nadapi Tüske Csilla művésznő alkotásai lenyűgözőek. Nézd ezeket a mese- és állatfigurákat a hófedte tájakon: nem csodálatos? Nagyon örülünk, hogy az alkotó a Széna tér után hozzánk is elhozta kézzel készült, horgolt kiállítását, ráadásul kimondottan az adventi időszakot bemutatva – magyarázza Kalincsákné, akit azt is megtudtuk, hogy Tüske Csilla többgyermekes édesanya autodidakta módon tanulta meg a horgolás művészetét még egy évtizeddel ezelőtt. Kezdetben barátai gyermekeinek készített ajándékba, babacipőket, kis kalapokat, majd 2016-ban megszületett kislánya inspirálta a mese- és állatfigurák horgolására, amelyeket aztán sorban követték az amigurumi (kötött játékok) alkotások. A különleges tárlat december 1-től 22-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. Fotó: Fehér Gábor

