A képek tanulsága szerint szinte fényárba öltözött a karácsonyfa előtti tér, hiszen az arcokat csillagszórók fénye ragyogta be. Az ajándékok is megérkeztek a csöppségek számára. Az óvoda játékarzenálja ezzel sok új, szórakoztató készlettel gazdagodott, így az ünnepek után is lesz mivel ismerkedni, kreatívkodni, játszani a gyerekeknek.

Fotó: Önkormányzat