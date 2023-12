Ha már sikerült kicsit magatokhoz térni a bejgli, halászlé, töltött káposzta kómából, mutatunk egy új számot, amitől garantáltan ismét ünnepi hangulatba kerülsz, így karácsony utolsó napján. Érdemes kihasználni az utolsó órákat, hiszen újra egy évet kell várnunk erre a gyönyörű, meghitt ünnepre.

A Mezőszilasi Gorsium Kórus legújabb dalának címe "Úgy szeretünk szent karácsony", amelynek klipje a szombati igari ünnepségen mutatkozott be a nagyközönség előtt. A hangszerelése finoman illeszkedik a dalszöveghez, amely azt hiszem eléggé kortalan, mégis kicsit modern hangzásra törekszik. Könnyen emészthető. A kórus alapítói szerint, egy igazi csoda született: – A videóklipben 51 gyerek szerepelt, amiből 16 gyerek rövid szólót is énekelt. Egy igazi ízig-vérig karácsonyi dal, amivel semmi más célunk nem volt, csak az, hogy megörvendeztessük a közönséget. Azt hiszem sikerült! – mondta lelkesen Szabó Eszter, aki a mögöttük álló stábbal ismételten igencsak kitettek magukért. A vörös-szőke hajszú tanárnő a forgatás rejtelmeibe is beavatott:

A beltéri jeleneteket több helyszínen forgatták, még Szabó Eszterék otthonába is ellátogattak.

Fotó: Fülöp Zoltánné

– A videóklippet december 7-én egy nap alatt forgattuk le, a szokásos stáb közreműködésével. A zene Szabó László, édesapám és az én közös szerzeményünk, a videót pedig Szaller Péter készítette el. Hatalmas szerencsénk volt, mert az időjárás kegyes volt velünk, és hatalmas hótakaró fedett mindent a szabadtéri jelenetek forgatásakor. A gyerekek a hócsatát várták a legjobban, amiből hosszú idő nem jutott, de ami maradt az igazán aktívan telt. A beltéri jelenetek több helyszínen lettek forgatva, vettünk fel képeket a Németh László Általános Iskolában Mezőszilason, a saját otthonunkban, illetve Simontornyán az NBZS Fotó stúdióban is. A videóklip mellett egy interjú videót is készítettünk, amiben a karácsonyról kérdeztük a gyerekeket és el kell hogy mondjam, igazán kreatív válaszok születtek az előző werkvideónkhoz hasonlóan. Egyértelműen a szeretet és a család volt mindenki számára a legfontosabb karácsonykor, de azért az ajándék sem elhanyagolható, és nagy népszerűségnek örvendett a mézeskalács és a karácsonyfa is. A jövőben még számos hasonló munkával készülünk, de ez egyelőre még meglepetés – zárta gondolatait Szabó Eszter.