Odakinn a hó és a zúzmara, csodálatos, fehér tündérvárosokat és falvakat épít a fákból, bokrokból, háztetőkből. Karácsonyra készülnek az emberek megyeszerte. Sokan már most beszerezték az ünnep legfontosabb kellékét, de a többség még csak tervezi a fenyővásárlást. De akadnak olyanok is, akik még előrelátóbbak voltak, és már a nyárúton lecsaptak a termékekre és szép apránként beszerezték az ajándékokat. Valljuk be őszintén, ilyenkor irigykedve nézünk rájuk, hiszen ők már túl vannak minden olyanon, amibe sokan még csak most fognak bele. Idén én is a szerencsések táborába tartozom, akik már pontosan tudják, hogy mi rejtőzik majd a karácsonyfa alatt, ám az ünnepi fazék tartalma még számomra is kérdőjel, de a pontyhalászlé semmiképpen sem maradhat ki a menüsorból.