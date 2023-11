– Nagyon köszönöm a csokiosztóknak és csokigyűjtőknek is, hogy ennyire lelkesen és ötletesen készültek nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Nagyszerűen sikerült! Az idő még egy kicsit lehetett volna jobb is, de az eső sem vette el a kedvüket az itt élőknek, akik csapatokba verődve, jelmezben vonultak a falu utcáin, és a kijelölt helyeken begyűjötték a csokikat, sütiket, más egyéb édességeket. De volt aki forraltbort kínált a kísérőknek, teát és forró csokit a gyerekeknek. Első alkalommal rendeztük, de szerintem lesz folytatása. Még egyszer köszönöm minden érintettnek a részvételt!

Fotó: Karácsony András