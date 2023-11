Annamarinak gyógyíthatatlan izomsorvadása van, kerekesszékkel közlekedik. Gábor négyvégtagbénult mozgássérült, születéskori agyi sérülés miatt csak két támbot segítségével tud közlekedni. Magasföldszinti lakásuktól a ház bejáratáig 8 lépcsőn kell fel- és lejutniuk, ami egyre nehezebben leküzdhető akadályt jelent számukra. Sérültségük ellenére aktívan élnek, amit csak lehet, azt önállóan oldanak meg. Állapotuk fenntartásához viszont létfontosságú, hogy eljárjanak többször egy héten gyógytornára, rehabilitációs kezelésekre, de ezt a lépcsőház akadálymentessége nélkül nem tudják megoldani. - olvasható az ÖKK közleményében.

Mindig is fontosnak tartották, hogy ne csak magukra, hanem mások segítésére is gondoljanak. Több éven keresztül tartottak érzékenyítő órákat a dunaújvárosi általános iskolákban, sőt többször székesfehérvári tanulóknak is. Ezek az órák azt a célt szolgálják, hogy megismertessék és közelebb hozzák a tanulókhoz a mozgáskorlátozott emberek életét. "Adj a képpel" néven pedig Annamari festményeinek eladásából a Thábita Gyermekhospice Háznak is adományoztak. Most viszont ők szorulnak segítségre, mert az akadálymentesítéshez – a helyi és személyi adottságok miatt – olyan korlátlift szükséges, aminek az ára több millió forint, ezt pedig önerőből nem tudják kifizetni.

Az Alternatíva Mozgássérült Egyesület egy jótékony célú esemény szervezésével áll a jó ügy mellé, és hívja a segítő szándékúakat november 18-án, szombaton. A Viktória Rehabilitációs Központban 18 órakor nyílik egy kiállítás, majd Bíró Krisztina énekes lép színpadra, verset mond Körmendi Gitta. A Létépítők Alapítványról, Annamária és Gábor mindennapjairól Kocsis Noémi újságíró beszélget. Akik nem tudnak elmenni az eseményre, de a szívesen támogatják az akadálymentesítést, azok az alábbi számlára történő utalással vihetik közelebb a házaspárt céljuk megvalósításához:

Számlaszám: 11736037 23697252 Létépítők Alapítvány