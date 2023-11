Akár bele is halhatunk egy mindennapi, pozitív szokásba. Vajon mi lehet ez? – az elmúlt napok egyik legolvasottabb cikke volt ez a „találós kérdés” mostanság a világhálón. De mi lehet az a szokás, ami akár a vesztünket is okozhatja? Ki nem találnák, a nevetésről van szó. Szóval a cikk nem kevesebbet állít, mint hogy ez a vidám tevékenység a vesztünket okozhatja. A cikket nem voltam hajlandó továbbolvasni, pedig itt kezdődött volna az a rész, ahol az orvosok mindezt megmagyarázzák. Nos, én itt és most leszögezem, ha választanom lehetne, a nevetésbe szeretnék belehalni. Igen, a vihorászásba, a röhécselésbe, a kuncogásba. Vagy éppen egy véget nem érő hahotázásba. Esetleg a csillapíthatatlan röhögés is megteszi jóféle végszónak.