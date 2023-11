Az Elmebajnokság névre keresztelt kvízestnek immáron a negyedik fordulóját tartották néhány nappal ezelőtti este és ahogy az lenni szokott, a kérdések alaposan megmozgatta a résztvevő csapatok (10!) agytekervényeit. A verseny során a 3-4 fős csapatoknak kellett feleletválasztós kérdésekre helyes választ adniuk. A kérdéseket egy több fős csapat állította össze, és a különböző feladványok szinte minden alapvető témakört érintettek, legyen szó általános műveltségről, történelmi érdekességekről, vagy akár logikai feladványokról. Egy biztos, az egyedi kérdésköröket tartalmazó kvízjátékban a csapatoknak a kreatív gondolkodásra is szükségük volt.

Fotó: Önkormányzat

Ahogy azt a szervezők közölték, az eseményen tíz csapat vett részt, mely az eddigiekhez képest abszolút rekordnak számít! Mint írták, nem is kell ennél jobb visszaigazolás annak, hogy a rendezvény egyre népszerűbb. Az alapi csapatok mellett képviseltette magát Pálfa, Cece, Sárbogárd és Sáregres település is. Az estén az is kiderült, hogy januárban jön a folytatás!

A verseny nagyon szorosan alakult, egy hajszál döntött a dobogósok között. Végül a B-Közép csapat szerezte meg a harmadik, a Nyaktekerési mellfekvenc a második, míg a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a Bíborkék hóvirágok állhattak.