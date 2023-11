Közeleg a tél, és vele közeleg az az időjárás is, ami veszélyeztetheti vagy akár el is veheti az utcán élő hajléktalanok életét. Hogy ezt megelőzzék, közös ruhagyűjtésbe fog a Krízisközpont és a Sikerativ Életmód Egyesület.

–Ez most kifejezetten a téli ruhaneműkre irányuló gyűjtés, vagyis ez alkalommal élelmiszert nem szeretnénk kérni. Kabátra, nadrágra, téli cipőre, illetve melegítő-, szabadidőruhára van szükség, de nyilvánvalóan elfogadunk plédeket is, amiknek nagy hasznát vesszük. Utóbbiakat elsősorban az utcán élő hajléktalanoknak osztjuk ki. Lehetőséghez mérten alsóneműt, zoknikat is szívesen fogadunk, természetesen elfogadható állapotban, mondta Erdélyi Zsuzsa, a Krízisközpont intézményvezető-helyettese.

A civil szervezet két képviselője is megjelent a sajtótájékoztatón.

–Akár már a mai naptól érkezhetnek az adományok egészen november 25-ig a Köves és Forcon Szerszámáruház Mátra utca 9. szám alatti telephelyére. Ez a cég évek óta segíti a munkánkat, így idén is 8-16 óra között fogadja a felajánlott téli ruházatot, takarót. Akinek nehézségbe ütközik a szállítás, mert nincs autója, illetve nem tudja megoldani a fuvart, az a 06309296374, vagy a 06302981970-es telefonszámon jelezheti, és mi házhoz megyünk, mondta Hadarics Bernadett, alelnök.

Vidó Judit, az egyesület elnöke kiemelte: –Arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy minden férfira szükség van. Arra is, aki az életben egy kicsit eltévelyedett. Segítsük őket, hogy ne fázzanak a télen, akár takaróval, akár kabáttal, és ha valakinek nincs otthon felesleges, megunt, de, még jó állapotú ruhadarabja, az akár vehet is. Nem ördögtől való elmenni egy olcsóbb ruházati boltba és venni egy-egy ruhadarabot és azzal támogatni őket. Ezzel nem csak őket óvjuk a hidegtől, hanem a városunk esztétikai képét is jelentősen segíteni tudjuk, ami egy jó érzés, különösen, ha valakin viszontlátjuk azt a kabátot, vagy tréningnadrágot, cipőt, amiben komfortosabban élheti meg ezeket a nehéz napokat.

Ha valaki úgy veszi a téli ruhát a hajléktalanoknak, nem pedig a saját ruhatárából ajánl fel egy-egy darabot, akkor az milyen méretűt vegyen, tettük fel a kérdést az egyesület elnökének.

–Olyat, ami alá bőségesen lehet öltözni. A nehéz helyzetben lévők ritkán szoktak túlsúlyosak lenni, így, ha van otthon kamaszok által levetett ruha, azok is jó helyen lesznek itt. Akár két kabátot is magukra tudnak venni, ha keményen fagy, és bár reméljük, hogy nem lesz nagyon hideg, de az előrejelzések sajnos mást mutatnak, hívta fel a figyelmet a veszélyre Vidó Judit elnök.