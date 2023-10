Déli harangszóra gyülekeztek az Orbán Zsolt szervezte szüreti felvonulásra a résztvevők, köztük a Sweet Dreams lányai is. Fiatal lányok, legények az alkalomhoz megfelelő öltözékben pattantak nyeregbe, illetve lovaskocsikra és vidáman, élő zene kíséretében járták körbe a falut. Útjukat hangos muzsikaszó, éneklés, jókedvű kurjantások jelezték. Az utcán, a kapukban álló bámészkodók ezt annak rendje és módja szerint meg is hálálták finom falatokkal, itókákkal. Este pedig bál következett, ahova mi is hivatalosak voltunk. A hangulatra itt sem lehetett panasz, sokan vettek részt a mulatságon, ahol ráadásul az est főszereplői, a Sweet Dreams táncosai is színpadra léptek. Látványos produkciójukat hatalmas tapssal jutalmazták a résztvevők.

Sokan vettek részt a mátyásdombi szüreti felvonuláson, élükön a Sweet Dreams lányaivel.

Fotó: Szülők

A helyszínen a főszervezővel, Jakab Szilviától megtudtuk, hogy a férjével együtt fogalmazódott meg bennük gondolat, hogy valamiképpen segítsék a Horváth Karolina tánctanárnő által dirigált táncosokat, akik a falunapokon és a különböző rendezvényeken annyi örömöt okoztak már az itt élőknek: – Nem számítottunk ilyen sok emberre. Nem csak a faluból, de a környező településekről is jöttek a bulizni vágyók! – kezdte lelkesen – Mintegy kétszázan váltották meg belépőjüket, így a tánctér még kicsinek is bizonyult. Itt szeretnénk megköszönni szervezőtársaimmal együtt mindenkinek, aki tiszteletét tette! Az este folyamán a büfében Edina és Petra tartotta a frontot el is fáradtak rendesen, míg a tombola tárgyaknak mindenki nagyon örült, azaz izgalom a szemekben egy-egy szám kihúzásakor, felülmúlhatatlan. Olyan értékes nyereményeket lehetett nyerni, mint hőlégballonozás, hajókázás, belépő a tordasi élményfaluba, a karácsonyi fotózásról nem is beszélve – nyilatkozta a FEOL-nak a szervező, akitől később azt is megtudtuk, hogy a fergeteges hangulat egészen éjszakába nyúlóan tartott, a Boldog Band fergeteges bulit varázsolt. Sőt, a befolyt összeg több mint 300 ezer lett, amit még a helyi önkormányzat is 100 ezer forinttal kiegészített, amivel a Sweet Dreams Tánc-Sport Egyesületet támogatták.

A Boldog Band fergeteges bulit varázsolt a bálon.

Fotó: szülők

Természetesen igyekeztünk megszólaltatni Horváth Karolina tanárnőt is, aki az öröm és a hála hangján nyilatkozott:

– A támogatásból az egyesület a kislángi és mátyásdombi táncosok eszközeinek beszerzésére, ruháik felújítására és a fellépő ruhák pótlására költi a bevételt. Köszönettel tartozunk a Boldog Band-nek akik a fergeteges hangulatért feleltek, Lelkes Tibor polgármester úrnak és a Mátyásdomb Község Önkormányzatának az önzetlen segítségért. Köszönet a szülőknek is, akik megszervezték a rendezvényt, lebonyolításában részt vettek és természetesen minden jóérzésű, segítőkész embernek, akik tombola felajánlásokkal, munkájukkal, jelenlétükkel támogatták azt, hogy a rendezvény létrejöhessen és sikeresen záruljon.