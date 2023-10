A lehető legjobb pillanatban érkeztünk meg Nagykarácsonyba: az eső kísérte utunkat ragyogó napsütés váltotta fel, a szomorúságot a vidámság: már a település elején rémisztő figurákkal és alakokkal találkozhattunk. A település ősi részébe vezető utunkat pedig kísértet házak és repülő boszifigurák kísérték.

A nagykarácsonyiak megadták a módját: kísértetház a falu elején.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az első „face to face" találkozás a kapuban várakozó boszorkányokkal – a szervező Együtt Nagykarácsonyért Egyesület tagjai öltötték magukra a mágikus gúnyát – egy pillanatra szinte ijesztő, a másodikban már igéző volt, és ez az igézet órákon át kitartott. Kattant a gép, villant a vaku, készültek a fotók és természetesen a halloweeni bájitalok is, gyerek és felnőtt verzióban is, amire szükségük is volt a bátorságpróbára jelentkezőknek. Mi is legurítottunk az alkoholmentes verzióból és nekivágtunk a hétállomásos nagy kalandnak.

A „halál" őrizte a hidat, ami az „Élmények Erdejébe" vezetett. A belépési jelszó: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel..."

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Egy vicces, rémisztő, kreatív feladatokkal tűzdelt útvonalat teljesítettünk a helyi családok együtt, és be kell valljam, nagyon élveztük. Olykor a rémület, mosoly formában kiült az arcunkra. Az erdei küldetés során pókhálókkal, pókokkal, idézőkkel küzdöttünk meg, mérges ládába nyúltunk, sőt még a koporsóban megbújó halott menyasszonyt is életre keltettük. „Amikor belépsz az erdőbe, gyávaságod tedd félre. Kis versikék jelzik az utad, ahol megoldhatod a feladatokat. Mindenhol egy betűt szerezhetsz, ami a jelszó kitalálásához vezethet. Az erdőt enélkül el nem hagyhatod, ha kedves a fejed a nyakadon. A hóhérnál vár a jutalom!" – olvasható volt a bejáratnál.

„Idézők mormognak, halottat hívnak, bátraké a szerencse, koporsóban a betűcske." – hangzott a feladat. Hát mi betűt is és egy szép leányzót is találtunk!

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Akik pedig ügyesek voltak – mi azok voltunk – még Luciferrel, a hóhérral is összehaverkodhattak, aki a sikeres küldetést csokival és cukorkával jutalmazta, és a nagy folyón átkelve visszatérhettünk az életbe, ahol az egyik szervező boszival is találkoztunk.

– A vendégek száma felülmúlta minden várakozásunkat, több száz látogatónk volt és úgy tapasztaltuk, hogy mindenki jól érezte magát és kellőképpen félt, főleg az esti csapatok sikoltásaitól visszhangzott az erdő – mondta Boni Linda, aki hozzátette, úgy érzi, hogy a legfőbb célt, hogy az emberek ki tudjanak szakadni a mindennapokból és jól szórakozzanak, mókázzanak egyet elérték a hétvégén, így jövőre jön a folytatás!