A Horváth Karolina tanárnő által vezetett táncoslábúak már a délelőtti forgatagon is megcsillogtatták tehetségüket a kislángi Dudar Feri mulatós oldalán, aki a szüreti felvonuláson forgatta legújabb klipjét. A népi motívumos ruhába bújt menyecskéken forogtak is a szoknyák rendesen.

Bizony, bizony, jól olvasták! Olyan volt a faluban, ami eddig még sosem. A helyiek sztárja stábjával, a „Szüreti mulatós!" című dalának jeleneteit rögzítették. Forgott a kamera, készültek a selfik, mindenkit felpörgetett a klip és az őszi mulatság. A menet közben fogytak a zsíros kenyerek, a pogácsák, no meg a kupica pálinkából is egy kevéske, hogy a hangulat végig kitartson. Utóbbira nem is volt panasz, sőt, még a reggeli esőfelhőket is elűzték.

Aki csak kísérte őket, netán beállt táncolni, garantáltan jól érezte magát és a felvonulás végén még a finom birkapörköltből és gulyásból is ehetett, hogy a bendőt megtöltve, egyet szusszanva készüljön az esti báli mulatozásra, amely este 8 órától a Vadócz Pál Művelődési Házban tartják.

Az éjszakai mulatozásról és a jótékonysági bálról is természetesen a későbbiekben beszámolunk.