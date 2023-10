Kezdjük az utóbbival: a településen meghirdetett házdíszítő megmérettetést Horváth-Pinke család háza nyerte. Kísértetházuk ötletes és egyben rémisztőre sikerült. Az Együtt Nagykarácsonyért Egyesület elmondása szerint, hét ház versengett a megtisztelő címért. Minden résztvevő emléklappal és csokit kapott jutalmul, míg a győztes Horváth-Pinke család ajándékcsomaggal gazdagodott.

311 szavazattal ez a tökfej lett a nyerő .

Forrás: Tündérkert

A tökfaragó versenyen is lájkokért ment a harc. A legtöbbet végül a 7 éves Noel alkotása kapta és vele együtt halloweeni tök párnát, csokit és apróságokat. Mint megtudtuk, második helyezett igazából nem lett volna, de mivel Janika is sok kedvelést kapott, így ő is jutalmul egy nagy édességcsomagot vehetett át.