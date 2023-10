– Az Aktív Közlekedés Hetének tematikus feldolgozásával telt a hét az István Királyban, melynek keretében ötleteket adtunk diákjainknak, hogy hogyan is építhető be ez a mozgásforma a mindennapjainkba – fogalmazott Rácz Katalin a FEOL megkeresésére. Hozzátette, mindez azt jelentette, hogy rollerrel, biciklivel, görkorcsolyával és gyalogosan közlekedve sajátították el a gyerekek legfontosabb szabályokat.

– Fontosnak érezzük az iskola vezetésével együtt, hogy csatlakozzunk ehhez az országos programhoz, mert nem lehet elég korán kezdeni, hogy minden nebuló biztonságosan közlekedjen. A testnevelés órák sporteszköze volt például a kerékpár, a roller és görkorcsolya, diákjaink különböző sor- és váltóversenyen és ügyességi akadálypályákon bizonyíthattak. Természetesen a díjak sem maradhattak el: a kerékpáros ügyességi verseny dobogósait éremmel jutalmaztuk. A feladatoknak nagy sikere volt, amit bizonyít az is, hogy a kerékpártárolók, az iskola folyosója és az osztálytermek is aktív közlekedési eszközökkel teltek meg. Emellett a város több helyszínére „gyalogbuszokat” indítottunk. Láthatósági mellényben a biztonságos útvonal kiválasztását gyakoroltattuk, majd gyakorlatban szerzett tudást digitális feladattal is megerősítettük: például a kerékpár tartozékai és a jelzőtáblák ismerete is a tananyag része volt – emelte ki a program felelőseként Rácz Katalin.