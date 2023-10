– Immár ötödik éve tartó szokás, hogy októberben megrendezésre került falunkban a Halloween-i cukorkagyűjtés a gyerekek nagy örömére – meséli Gyarmati Helga, aki a Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület tagjaként, sokszor aktív szerepel vállal a közösségformáló események megszervezésében. Majd így folytatta: – Az esemény megálmodója anno Szőke Vivien volt, akinek nagynénje, Szőke Irén kereste meg Szabóné Kovács Tímeát és engem még 2019-ben, hogy segítenénk-e megszervezni egy cukorkagyűjtést a faluban, a halloweeni filmekből jól ismert szokás mintájára. Természetesen mindketten nagy örömmel vettünk részt a szervezésben, hiszen tudtuk, gyermekként mi is mennyire örültünk volna egy ilyen eseménynek, mennyire élveztük volna azt – tette hozzá. A megmozdulás azóta hagyománnyá nőtte ki magát, így évről évre egyre népszerűbb a faluban. Az idei, kis jubileum pedig nem is sikerülhetett volna jobban:

– Mint minden évben, most is elkápráztattak minket a résztvevő gyermekek fantasztikus jelmezei, a finom sütik és a sok édesség, mellyel a szülők, nagyszülők, a falu lakói és a fogadó „bázisok” járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Minden korosztály tiszteletét tette az eseményen, hiszen a fiatalabb generációk mellett az idősek is szívesen fogadták a gyermekeket. Egy új szokás kezd kialakulni ezzel a településen, mely meglévő hagyományainkkal karöltve új teret ad annak, közösségünket építse. Bátran állíthatom, hogy minden résztvevőnek és érdeklődőnek nagy élmény nyújtott a sok ötletes jelmezt viselő gyermek érkezése, kitörő vidámságuk látványa. Rendezvényünk záró bázisán mely a kiindulási pont is volt, halloweeni lufikkal díszítve, sütivel, üdítővel és halmokban álló cukorkával búcsúztunk tőlük. Reméljük jövőre még több gyermeket köszönthetünk majd – zárta gondolatait Gyarmati Helga.