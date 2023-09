– Nem panaszkodunk, úgy érzem, sikeres évet zárunk – magyarázza Polácska Marcsi, a motoros nemzetség elnöke. – A tavaszi, nyári, és most az őszi börzénk, a Pannónia márkatalálkozónk, a júliusi Fekete Sas Party motoros randevúnk és rockfesztiválunk önmagáért beszélt, beszél. Persze, Miklós nap környékén még várjuk a motoros Mikulásokat egy évzáró „bulira”.

Amerre csak barangolok a területen, ismerősökbe botlom. A népszerű zenész, a kislángi illetőségű Dudar Feri most nem hozta el 1967-es évjáratú Ural Dnepr gépét, úgy mondja, a magyar rendszámot intézi hozzá. Ahogy a Hummereket Arnold Schwarzenegger, úgy az Uralt Brad Pitt hozta divatba – mesélik a gépész urak. A fehérvári Spang Tibor háborús, oldalkocsis Zündappját, nem meglepő módon, most is sokan veszik körül, csak úgy, mint Csizmadia Károly legendás kék–fehér rendőrségi Volgáját. A kocsi hátsó szélvédőjén olvasható fricskája – „Nyet komputer, nyet ABS, nyet légzsák! Nyet problem!” – persze, hogy mosolyt csal az arcokra.

Fotó: V. Varga József / Fejér Megyei Hírlap

Amott egy lenyűgöző Packard „naszád”, melyet a siker szimbólumaként emlegettek az ötvenes-hatvanas évek Amerikájában. A 83 éves, sümegi Jeszenszky Antal (anno az ismert krosszbajnok) újfent tiszteletét tette Polgárdiban. A keresgélők az általa kínált Pannónia és Simson alkatrészeket böngészik kellő hozzáértéssel. Távolabb a Vörös fivéreket pillantom meg – micsoda remek hagymás babot „rittyentettek” (Bud Spencer módra) pár éve a kőszárhegyi Merőkanál-fesztiválon! A régiséggyűjtő Krizsanyik Pistával megkiabáljuk egymást. Közelebb hív: nézzem csak meg a békebeli motoros futár remek felszerelését, a míves bőrkabátot, csizmát, a faládát!

No, de vissza a motorokhoz! Az a szépséges Suzuki Intruder LC „erőd” újra meg újra hívogat, pazar felszerelésével, festésével, fényezésével. Nem is beszélve a többi társáról: legyen az Csepel, MZ vagy Jawa – Honda, Yamaha vagy Kawasaki…