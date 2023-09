A harmadik Szentiván Trail résztvevői szeptember első szombatján délelőtt koptatják majd a futócipőket Alsószentiván kül- és belterületén egyaránt. A szervező Alsószentiván Községért Egyesület pedig a FEOL megkeresésére elmondta, hogy az előzetes várakozásukat túlszárnyalva 237 jelentkező nevezését fogadták el végül. Ami azt jelenti , hogy 61 fő az 1 km-es Kölyök távon, 141-en a hagyományosnak számító 6 km-es Trail távon, 35-en pedig a leghosszabb, 14 km-es Trail Extra távon vágnak neki a futamnak. A kölyök távon a tavalyi dinóhoz hasonlóan ismét egy meglepetés vendéggel futhatnak a legkisebbek, egy kis ajándékkal is készülnek számukra, illetve nyakukba akasztják az idei érmet is. Az érem pedig idén is különlegesre sikeredett:

Egyedi éremmel kedveskednek a szervezők!

Fotó: Alex Sztankovits Medals

– A tervezésénél fontos volt számunkra, hogy ez évben is egyedi, minőségi éremmel tiszteljük meg a hozzánk érkezőket. A tervezés folyamatában sok segítséget kaptunk Kohán Balázstól, a Magyar Futósport Egyesület alelnökétől; majd a medálok Alex Sztankovits műhelyében készültek el – ez már garancia a minőségre. Az idei érem ihletője Németh Zsolt egyik korábbi fotópályázatra beérkezett felvétele, amelyen a kápolna látható, előterében piros rózsákkal. Az érem hátterében Alsószentiván címerének színei jelennek meg átmenetet képezve – mondták örömmel az egyesület tagjai, majd további részletekre is kitértek:

Az előkészületek már javában folynak.

Forrás: Egyesület

– A 6 és 14 kilométeres távokon egyaránt képviseltetik magukat a környék legjobb futói, akik számos versenyen mérettetik meg magukat hétről hétre, kevésbé sportos kocogók illetve túrázók is. Mindenkit ugyanolyan szeretettel fogadunk, a lényeg számunkra az, hogy megmutathassuk településünk szépséges környezetét a hozzánk érkezőknek és egy kellemes délelőttöt töltsünk el együtt. Nagy örömünkre úgy a környékbeli falvakból, kisvárosokból, mint messzebbről is érkeznek hozzánk: Hódmezővásárhelyről, Nemesvidről, Pomázról, Gödöllőről is várunk futókat. A legnagyobb elismerés mégis az, amikor elszármazottjaink jönnek haza erre az alkalomra, akármilyen távol is éljék a hétköznapokat. A Trail távon három, a Trail Extra távon összesen hét frissítőponton gondoskodunk majd az energiapótlásról. A célbaérkezés után korai ebéddel várjuk a futókat. Amíg a hosszabb távok zajlanak, a sportpályán maradók élő csocsóval, célbadobással, kerékpáros ügyességi feladatokkal vagy az ugrálóvárban vezethetik le energiáikat Támogatóinknak hála ez évben is gazdag befutócsomaggal készülünk a két hosszabb táv résztvevőinek: finomságok, hasznos apróságok egyaránt megtalálhatóak lesznek a csomagokban. Az előkészületek már javában folynak, izgatottan várjuk a verseny napját.