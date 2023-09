„Morzsa kutyánk hegyezd füled, hadd beszéljek mostan veled"- írja Petőfi az Anyám tyúkja című versében. Nos, de milyen kutya is lehetett Petőfi Morzsája? Kicsi? Óriás? Vénséges vagy éppen fiatal? Bozontos vagy simaszörű?

– A felhívásra 13 kutyust neveztek be. A gazdik pár szóban be is mutatták a jelöltet. Közönségszavazással fog majd eldőlni, hogy ki fogja elnyerni Előszállás legMorzsább kutyája címet. Szavazni a könyvtár közösségi oldalára feltett fotókra lehet október 2-ig. Eredményhirdetés október 4-én lesz – osztotta meg a FEOL-lal a település könyvtárfelelőse, Tábiné Nyúl Gabriella.