Ezt a feelinget élhették át a kislángiak szombaton délutántól a művelődési ház udvarán. Már megérkezésünkkor is összefutott a nyál a szánkban, ahogy készült a sok finomság, amelyet a falu apraja-nagyja ajándékként fogyaszthatott az önkormányzat jóvoltából.

Több száz adag grill finomságokat osztottak szét az éhesszájúak között.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Rumpler Tibor polgármester fogadásunkkor rögtön ínycsiklandozó csirkés étkekkel és kolbásszal kínált, az itókáról nem is beszélve, ám mi maradtunk a jól bevált alkoholmentes nedűknél. A sofőrnek ez jár – gondoltuk magunkban – a falubelieknek viszont kötelező volt nem vissza fogniuk magukat. A nyárbúcsúztatónak is beillő grillparti, amely kvázi egy falunappal is felért. A kilátogatókkal szóba elegyedve, azaz egyöntetű vélemény fogalmazódott meg: „A kikapcsolódás garantált, mindenki megtalálhatja a kedvére valót!"

És valóban! Akik kijöttek nem bánták, ugyanis színvonalas műsorokkal – Bíró Kriszti gyermekkoncert, Kislángi Nyugdíjas Egyesület énekkara, a kislángi Sweet Dreams Tánc-Sport Egyesület, Csibész Tóth Miki, Gyémánt Valentin és Sláger Tibó – gondoskodtak a fergeteges hangulatról. Szórakoztató kísérőprogramokból sem volt hiány. A gyerekek egyik kedvence az ugrálóvár és a dudo mobil játszóház volt.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

És ha mindez nem lett volna elég, este 8 órától hajnalig tartó utcabállal koronázták meg a napot, közben 22 órától DR BRS is fellépett.