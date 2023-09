Dudar Krisztián hozzátette azt is, hogy bár sokan mondják, hogy esőre számíthatunk, de a találkozó nem marad el, ráadásul az eső után a pálya is jobban csúszik majd, így izgalmasabb lesz a drift – fogalmazott a rendezvény megálmodója, aki viccesen a végén meg is jegyezte: „A felvonulás alatt úgy is az autókban leszünk, nem ázunk. Melegebb ruhát azért készítsen mindenki, a szórakozás garantált! Ne feledjék, délután 15 órától ma kapunyitás!