Az egyre gyarapodó lélekszámú településen újabb és újabb családok jönnek rá, hogy felesleges pár száz métert autóval vinni a gyerekeket az iskolába. És nem csak azért, mert biciklivel járva-kelve többet mozog a nebuló, hanem azért is, mert így kapcsolatok épít ki és ápol a többi bringással. Nem mellesleg a község forgalmát is csökkentik ezzel az üdvözítő megoldással. Kezdetben is sokan voltak, de mostanra van, hogy 62 kerékpár áll az intézmény kerékpárparkolójában. A Fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola diákjainak környezettudatos hozzáállását maga a polgármester is megdicsérte. Temesvári Krisztián úgy fogalmazott: -Nagyon jó látvány volt, ezért le kellett fényképezzem, hogy 62 darab bringa vár egy átlagos iskolai napon a bent tanulóra.