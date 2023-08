Alig néhány nappal ezelőtt indult meg a jelentkezés a papírfonás és baba-mama horgolás foglalkozásokra és már az utóbbira például túljelentkezés is van, de ettől még várják az érdeklődőket. Igyekeznek megoldani, hogy aki szeretne, beférjen az alkalmakra. „Ez mindenképpen örömhír!" – vágta rá Karácsony András beszélgetésünkkor. Sőt, ha őszinték akarunk lenni – mondja – a papírfonás foglalkozásra is már néhányan jelezték szándékukat, bár ott még van egy-két kiadó hely. Akár a szomszédos településről is várjuk az ügyes kezeket, hiszen a kálozi faluház, mindenki előtt nyitva áll! – zárta gondolatait.