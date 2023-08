– Szeretnék minden lehetőséget megteremteni elsősorban a tanítványaimnak a minél sikeresebb fejlődésért, de természetesen a moderntánccal is még csak ismerkedőket is szívesen látjuk a foglalkozásokon. Ahogy a felhívás is szól: „Kezdő, modern- kortárs technika elsajátítása nem csak táncosok számára." A workshop tehát nyilvános, így bárki számára hasznos lehet a mindennapi munkák és feladatok mellett, aki szeretne tudatosan és egészségesen élni – kezdte beszélgetésünk Dudás Patrícia, aki egyebek mellett arra is kitért, hogy rendkívül boldog amiatt, hogy kimagasló szakemberek látogatnak el időről időre Dél-Fejérbe és ő maguk is fontosnak érzik a tánc szeretetének átadását.

– Öröm, hogy neves művészekkel dolgozhatok együtt, akik mindenkinek megteremtik a lehetőséget. A vasárnap 16 órától a Tinódi tornateremben a kortárs moderntánc alapok tréning keretein belül, különböző tánckombinációkat ismerhetnek meg a résztvevők az alapoktól, így valóban nem szükséges előképzettség és minden korosztálynak ajánlott, kivitelezhető. Nem csak az e hétvégi, de a jövő szombati alkalmat is ajánlom szeretettel, ami miatt szintén izgatott vagyok, ugyanis a sárbogárdi művelődési ház ad otthont az általam tartott foglalkozásnak. Ott is, az Árendás Miklós-féle metódust követjük: a workshop programokon az érdeklődők mellett a TenDance táncosainak leszek segítségére a további mozgás fejlesztésben, különösen figyelve arra, hogy a mozdulatokkal felszínre hozzuk a közvetíteni kívánt érzéseket és érzelmeket – zárta gondolatait a Mátyásdombról származó szépség.