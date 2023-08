Utóbbira azért is szükség van, hogy az egyedi, úgynevezett befutó érmek is elkészüljenek a különleges alkalomra – tudtuk meg a szervező a Runbogárd Futócsapattól. A nevezők 3-7-14-21 km-en mérettethetik meg magukat, illetve lesz 7 km-es gyalogtúra táv is. A gyermekeknek, illetve a futással csak most ismerkedőknek az 1 km-es úgynevezett mosolyfutamot ajánlják. A speaker, akár csak az eddigi években Kaufer Tamás lesz.

– Jelen pillanatban 66 fő nevezett az 1 km-es gyerektávra. A nagyobb távokra eddig 158 fő nevezőnk van. A részvételt már csak augusztus 13-ig tudjuk fogadni, helyszíni nevezés nem lesz. Fontos megjegyezni azonban, hogy csak a befizettet nevezések lesznek aktívak, a fizetés nélküli regisztrációt törölni fogjuk – mondták a szervezők a FEOL-nak. Hozzátették azt is, hogy a rendezvény alatt kürtőskalácsos, és hot-dogos gondoskodik az étvágyak csillapításáról. Emellett pedig a teljesség igénye nélkül lesz arcfestés és a gyerekek nagy kedvence, habparti és ugrálóvár is.